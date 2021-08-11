Bartın'da köprünün sele kapılmasıyla mahsur kalan Milletvekili Ünal ve beraberindekiler kurtarıldı

Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Milletvekili Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindeki heyet, Bahçecik mevkisinde yolun sel nedeniyle çökmesi üzerine ulaşıma kapatılan Bartın-Karabük kara yolunda incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmaları takip eden Ünal ve beraberindeki parti yöneticileri, kısa süre önce üzerinden geçtikleri Kavlakdibi Köprüsü sel sularından dolayı çökünce yolun karşı tarafında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ünal ve beraberindekileri kurtardı.

Ünal, gazetecilere, 45 dakika önce üzerinden geçtikleri Kavlakdibi Köprüsü'nün şiddetli yağışla birlikte yıkıldığını anlattı.

Bölgede sağanağın etkisini sürdürdüğünü belirten Ünal, derelerin debisinin hala aynı hızla aktığını kaydetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz