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Bartın'da lavanta fidesi üretmek isteyen girişimci kiraladığı kamu arazisine 20 milyon çelik ekti

05.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimci Şenol Karayaman: - "Amacımız, daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz fideleri kendimiz üretmek"

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Bartın'da kiraladığı kamu arazisini tarıma elverişli hale getiren bir girişimci, lavanta fidesi üretmek amacıyla 20 milyon çeliği toprakla buluşturdu.

Balıkesir'de 40 yıldır tarımla uğraşan Şenol Karayaman (65), Bartın'da tarımsal üretim yapmak için Büyükkıran köyünde 315 dönümlük kamu arazisini kiraladı.

Toprak analizi sonrası arazinin tarıma elverişsiz olduğunu belirleyen Karayaman, 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak alanı üretime elverişli hale getirdi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 130 kişiye de istihdam sağlayan Karayaman, 85 dönüme 20 milyon lavanta çeliği ekti.

Karayaman, çeliklerden üreteceği lavanta fidelerini ülkenin dört bir yanındaki müşterilerine göndermeyi hedefliyor.

- "5 senede planımız 200 milyon"

Şenol Karayaman, gazetecilere, 85 dönüm arazide lavanta fidesi yetiştirmek için çelikten fide ürettiklerini belirterek, "Gördüğünüz alana şu anda 20 milyon çelik ektik. Bu seneyi kısmetse 25 milyonla bitireceğiz. 5 senede planımız 200 milyon." dedi.

Bartın'ın tarıma elverişli olmayan yerlerini lavanta fidesiyle buluşturacaklarını aktaran Karayaman, "Türkiye'nin çeşitli yerleriyle anlaşmamız var, ülkenin her vilayetine buradan fidan göndereceğiz. 10 dönüm arazide lavanta fidesi yetiştiren bir kişi, yaklaşık 150 kilogram yağ çıkarır. Amacımız, daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz fideleri kendimiz üretmek." ifadelerini kullandı.

Karayaman, lavanta tarlalarının kente gelen turistlerin uğrak yeri olmasını istediklerini kaydetti.

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