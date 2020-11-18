YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da lisede kurulan laboratuvarda günde 5 ton dezenfektan üretiliyor

Bartın'da lisede kurulan laboratuvarda günde 5 ton dezenfektan üretiliyor

BARTIN HABERLERİ  | 18.11.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bartın'da lisede kurulan laboratuvarda günde 5 ton dezenfektan üretiliyor

Bartın'da Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Kimya Teknolojisi Üretim Laboratuvarında sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ile kolonya üretiliyor.

Günlük 5 ton kapasiteyle üretime geçen atölye, okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacını karşılayacak.

Okul Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, meslek liselerinin bu süreçte önemli misyon üstlendiğini söyledi.

Okulların salgın sürecinde tedariki zor malzemeleri üreterek, devlete ve millete büyük hizmette bulunduğunu ifade eden Öksüzoğlu, "Biz de Bartın olarak üzerimize düşen görevi yapmak için özellikle kimya teknolojisi alanımızı açtık. Daha sonra da bu alanın altında üretim laboratuvarımızı kurduk. Üretim laboratuvarımızda temizlik, hijyen ve dezenfektasyon ürünleri olmak üzere şu anda 10 çeşit ürünümüzü üretmekteyiz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin Bartın'da bulunan okulları, öğrencileri, kamu kurumlarını kaliteli ürünlerle buluşturmak olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, tesiste salgın sonrasında da yine ihtiyaç olan temizlik ürünlerinin üretim sürecinin devam edeceğini anlattı.

Öksüzoğlu, öğrencilerin de üretim sistemi içerisinde kendilerini yetiştirerek mezuniyet sonrası iş imkanlarını ve tecrübelerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti.

Üretim tesisinde çalışan öğrencilerden Kutay Bacak ise "Okulumuzdaki üretim safhasında biz de yer alıyoruz. Hem üretime katkı sağlıyoruz hem de öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

Bartın Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:41
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Bartın Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.