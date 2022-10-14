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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

14.10.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu.

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

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