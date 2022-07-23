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Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

23.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Kurucaşile'de içinde Salih Alkan'a (78) ait kimlik ve bir miktar paranın yer aldığı mont bulan belediye işçileri, yakınlarına ulaştıkları yaşlı adamın kaybolduğunu değerlendirerek durumu jandarma ve polise bildirdi.

Alkan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların ardından Alkan'ın ormanlık alanda cesedi bulundu.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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