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Bartın'da oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

03.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bartın'da oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bartın'da, oyuncak bebek içine gizlenen uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmada, Gölbucağı Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Sis"in de destek verdiği aramada, oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 5 pakette toplam 4,23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bartın uyuşturucu oyuncak bebek

Bartın Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:11
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:54
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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