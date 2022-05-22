Bartın'da sel afetinde zarar gören 37 arıcı aileye kovan dağıtıldı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde arı kovanları zarar gören 37 aileye, arı kovanı, makine ve ekipman seti dağıtıldı.

Zafer İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Nurtaç Arslan, devletin, bütün imkanlarıyla seferber olarak afet bölgesine gerekli müdahaleleri yaptığını, bugünden sonra da kendilerinin geri kalan işlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Bartın'da tarımın geliştirilmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade eden Arslan, "Arıcılık bölge için çok önemli gelir kaynağı. Bartın Kestane Balı'nın coğrafi işaretli ürün olarak tescil çalışmaları başlatılmış, memnuniyet duydum. Tamamlamak için destek olacağız. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

- "Yaraları büyük hızla sarmaya devam ediyoruz"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da bölgede yaşanan sel afeti sonrası yıkılan köprülerin ivedi olarak inşa edilmeye başlandığını, bazılarının tamamlandığını anlattı.

Derelerdeki su debisinin yüksek olması sebebiyle bazı köprü inşaatlarına yeni başlanmasına karşın çalışmaların süratle devam ettiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Burada yaraları büyük hızla sarmaya devam ediyoruz. Bartın'da sel nedeniyle yaklaşık 250 milyon lira ödenek aktarılmıştı. Bakanlarımız, parti yöneticilerimiz, genel başkan yardımcılarımız o sel anında bizleri yalnız bırakmadılar, sürekli yanımızda oldular, çalışmalara nezaret ettiler. Selde hayvanlarımız gitti, 57 araç zarar gördü, bunların zararlarını karşıladık. Bartın, tarım alanında da potansiyeli olan bir ilimiz. Selde tarımsal olarak zarar gören ailelerimizin yanındayız ve arı kovanı dağıtımı için buradayız. İnşallah bereketli olur."

- 37 aileye 25'er kovan takımı

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise sel afeti sonrası hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak çiftçilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunduklarını söyledi.

"Arılı Kovan ve Arıcılıkta Kullanılan Malzeme Dağıtım Projesi" ile Tarım ve Orman Bakanlığından 1 milyon 252 bin 820 lira ödenek tahsis edildiğini aktaran Önder, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin teknik ve mali iş birliği içerisinde 37 arıcı ailemize 20'şer arılı, 5'er boş kovan olmak üzere 925 kovan takımı, 5 bin 180 çerçeve canlı arı ve 18 parçadan oluşan arıcılıkta kullanılan makine ve ekipman setini dağıtmak üzere bugün buradayız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çiftçilere ürünleri ve arıcılık kursu belgelerini verdi.

Törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, ilçe ve belde belediye başkanları, yöre halkı ve çiftçiler katıldı.

