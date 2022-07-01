Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz