Bartın'da sele kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle 6 büyükbaş hayvan sele kapılarak telef oldu, yollar hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle Hasankadı beldesi Özbaşı köyünde dere taştı. Bu sırada otlayan 6 büyükbaş hayvan, sel sularına kapılarak telef oldu.

Eyüpoğlu köyünde de Ramazan Dönmez ve Rauf Arıçiçek, tarlada 11 büyükbaş hayvanıyla mahsur kaldı. Durumun haber verilmesinin ardından köye giden jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Dönmez ve Arıçiçek ile hayvanlarını kurtardı.

Yine Hasankadı beldesinden geçen derenin taşması sonucu, 4 evin bodrum katını su bastı, yollarda hasar oluştu.

İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve belediye ekipleri, hasar gören yolların onarımı için çalışma başlattı.

