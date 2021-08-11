Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı:

Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi.

Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, "Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık." diye konuştu.



