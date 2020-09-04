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Bartın'da sokak ve köy düğünlerine kısıtlama

BARTIN HABERLERİ  | 04.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bartın'da sokak ve köy düğünlerine kısıtlama

Bartın'da sünnet, nişan ve söz merasimlerinin ardından sokak, köy düğünü ve nişan etkinliklerine de kısıtlama getirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs salgını sürecinde il genelinde fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızının artması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle yeni tedbir kararları aldığı belirtildi.

Daha önce sünnet düğünü, kına gecesi, söz ve benzeri etkinliklerde kısıtlamaya gidildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sokak/köy düğünü ve nişan etkinliklerine de müsaade edilmemesine, bu tür etkinliklerin maksimum 2,5 saat ile sınırlandırılması kararının iptal edilerek il genelinde düğünlerin sadece nikah merasimi şeklinde yapılmasına, düğünlerle nikah merasimlerinin en fazla bir saatle sınırlandırılmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünlerle nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmamasına karar verilmiştir."

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