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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

25.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 120 gram skunk, 45,73 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 öğütücü, paketlenmiş 6,58 gram skunk, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 muşta, 7 kesici alet ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu operasyon

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