Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu da karla kaplandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.



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