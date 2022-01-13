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Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

13.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu da karla kaplandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:09
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:16
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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