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Bartın'daki maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi

17.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmada savcı sayısı 6'ya yükseltildi.

Alınan bilgiye göre, soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.

Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

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