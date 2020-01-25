Bartın’dan Elazığ'a yardım ekibi sevk edildi

Bartın'dan Elazığ'a Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık personeli gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen deprem nedeniyle Bartın'dan 3 kişilik UMKE gönüllüsü ve 3 kişiden oluşan sağlık ekibinin yola çıktığını söyledi.

Bölgeye sağlık malzemesi ve battaniye de gönderildiğini ifade eden Erol, "Şu anda 97 gönüllü UMKE personeli gitmeyi bekliyor. Biz ilk etapta tedbir amacıyla UMKE aracı ve bir ambulansımızla 6 kişilik ekip gönderdik. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede hizmet veren tüm ekiplere de kolaylıklar diliyoruz." dedi.

