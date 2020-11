Bartın’dan İzmir’e yardım tırı

Bartın Valiliği koordinesinde organize edilen ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde toplanan gıda kolileri ve battaniyelerin yüklendiği yardım tırı dualarla İzmir’e uğurlandı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda bölgede afet durumu ilan edilmesi üzerine Bartın Valiliği koordinesinde ayni bağış yardım kampanyası başlatıldı. Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile hayırsever vatandaşların desteğiyle toplanan ayni bağışların yüklendiği yardım tırı İzmir’e yola çıktı. Yardım tırının uğurlandığı törene Bartın Valisi Sinan Güner, Vali Yardımcıları Abdullah Akdaş ile Adem Topaca, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler ile basın mensupları katıldı.

Türk halkının zor günlerde tek yürek olup birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini belirten Vali Sinan Güner, “Yardımlaşmaya ve dayanışmaya her zaman koşan bir milletiz. Felaket zamanında her daim devletimiz güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. İzmir’deki depremde zarar gören vatandaşlarımıza gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderiyoruz. Bu yardımlarda emeği geçen değerli Bartın halkımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah milletimiz bu sıkıntıları hızlı bir şekilde saracak. Devlet ve millet el ele vererek bu acının üstesinden geleceğiz. Allah milletimizi her türlü felaketten korusun. İzmir’de meydana gelen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, hastanede yatan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Vali Güner’in konuşmasının ardından Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personellerinin desteğiyle yüklenen yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı.