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Bartın’ın en önemli çevre projesinde çalışmalar sürüyor

BARTIN HABERLERİ  | 13.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bartın Valisi Sinan Güner Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Bartın Valisi Sinan Güner kent için büyük önem taşıyan ve kentin en önemli çevre projelerinden biri olan Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bartın Valisi Sinan Güner kent için büyük önem taşıyan ve kentin en önemli çevre projelerinden biri olan Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaat sahasında incelemelerde bulundu. İnkumu tepesini çöplük olmaktan kurtaracak projenin her aşamasıyla yakından ilgilenen Vali Güner tesisin inşa çalışmalarını da yerinde takip etmeye devam ediyor.
İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kaymakam Adayı Metin Baskın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb.Safa Söylem, Bartın Mahalli İdareler Birliği Müdürü Ayhan Kuş ve yüklenici firma yetkilileri ile teknik personelin hazır bulunduğu inşaat sahasında yetkililerden brifing alan Vali Güner çalışmaların devam ettiği sahada ve şantiye binasında incelemeler yaptı.
Tesisin tamamlanıp hizmete girdiğinde turizm şehri olan Bartın’da atıklardan kaynaklı çevre kirliliğinin ortadan kalkacağını kaydeden Vali Güner ayrıca tesisin İl ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Yapılacak tesis ile Bartın’ın modern bir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine kavuşacağını dile getiren Vali Güner tesis içerisinde; kantar ünitesi, tekerlek yıkama ünitesi, sızıntı suyu havuzu, sızıntı suyu arıtma tesisi, ara örtü toprağı dökme alanı, tıbbi atık sterilizasyon sahası, atık pil geçici depolama alanı, su deposu, tam otomatik mekanik ayırma tesisi, organik atık kabul binası, organik atık parçalama ünitesi, kompost oluşturma alanı, kompost olgunlaştırma alanı, tarama alanı, depolama alanı, giriş kontrol ünitesi, idare binası, atölye binası, trafo ve jeneratör binası yer alacağını söyledi.
Vali Güner çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek pandemi nedeniyle de çalışmalarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekleyerek sahada çalışan tüm personele kolaylıklar diledi.

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