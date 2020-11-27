Bartın'ın Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kovid-19'a yakalandı

Bartın'ın Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Uzun, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin doktorların tavsiyesi doğrultusunda evde sürdüğünü belirtti.

Uzun, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadesini kullandı.

