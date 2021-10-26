Bartu Küçükçağlayan: Enis Arıkan’ı ben zannediyorlarmış!

Bartu Küçükçağlayan, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in podcast serisi ‘Teras Noir’ın konuğu oldu.

Soyadının uzun olmasıyla ilgili çocukluğundan beri çok sıkıntı yaşadığını anlatan oyuncu, “Özellikle sınavlarda çok zorlandığım oldu. Şimdi eşim Merve de bana katıldı” dedi.

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda Enis Arıkan’la çok benzetildiğini de paylaşan Küçükçağlayan, “Onu ben zannedip fotoğraf çektiriyorlarmış. Allah’tan o daha ünlü oldu da bundan kurtuldu” diyerek Arıkan’a selam yolladı.



