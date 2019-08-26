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Bas Dost, Eintracht Frankfurt'ta

ALMANYA HABERLERİ  | 26.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

Bundesliga kulüplerinden Eintracht Frankfurt, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Hollandalı futbolcu Bas Dost'u renklerine bağladı.

Bas Dost, Eintracht Frankfurt'ta

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bas Dost ile 30 Haziran 2022’ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt’un sportif menajeri Fredi Bobic, Sebastian Haller’in kulüpten ayrılmasından sonra yerine deneyimli ve kendilerine hemen yardımcı olabilecek bir futbolcuyu transfer etmek istediklerini belirterek, "Bas, bu formata uygun ve Bundesliga’yı tanıyor" dedi.

Alman basınında yer alan haberlerde Eintracht Frankfurt'un tecrübeli golcü için 10 milyon Euro transfer bedeli ödediği belirtildi. 2012-2016 yılları arasında Bundesliga takımlarından Wolfsburg’da forma giyen Bas Dost, yeşil-beyazlı formayla 85 maçta 36 gol kaydetti.

Ardından Sporting Lizbon ekibine transfer edilen tecrübeli futbolcu, Portekiz ekibinde 84 maçta 76 gol attı ve 2016-2017 sezonunda 34 gol ile Portekiz Ligi’nde gol kralı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bas dost eintracht frankfurt sporting lizbon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şu adamı TSL’de izlemeyi çok istiyordum artık gelmez diyeceğim ama bizim takımlara belli olmaz 40’ında alabilirler Bas’ı.
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