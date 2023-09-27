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Başa baş nasıl yazılır? Başa baş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.09.2023 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçenin bu zenginliğinin birçok nedeni vardır. Farklı ülkelerin dillerinden kelimeleri dağarcığına katmış olması, bir kelimenin birden fazla eş anlamı olması ve birden fazla anlama karşılık gelmesi gibi durumlar Türkçenin kelime hazinesini daha da genişletmiş ve zenginleştirmiştir. Yazım hataları da en çok bu kelimelerin yazımlarında yapılır.

Türkçe yazım kuralları, kelimelerin yazılışlarında yapılabilecek hataların önüne geçmek için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu kurallara uyulmaması halinde yazım yanlışına düşülür. Özellikle farklı kelimelerin bir araya geldiği birleşik türdeki kelimelerde ya da yabancı kökenli olan kelimelerde sık olarak telaffuz ve yazım hataları yapılabilir. Yineleme ya da ikilemelerde de yazım hatası yapıldığı durumlar görülebilir.

Başa baş nasıl yazılır?

Türü zarf olan başa baş TDK’de iki farklı tanımı ile yer alır. Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesindeki Türkçe Sözlük’te bu kelime için eşit durumda, dengeli olarak, at başı, birine üstünlük sağlamadan gibi anlamlara gelen tanımlar yapılmıştır.Başa baş kelimesi bir ikileme olduğu için doğru şekilde yazımı ayrı olmalıdır. Türkçe yazım kurallarına göre ikileme olan kelimelerden biri ek alsa dahi ikilemeler ayrı olarak yazılmalıdır.

Bazen nasıl yazılır? Bazen nasıl yazılır?

Başa baş ayrı mı yazılır?

Başa baş yazımı ayrı olması gereken bir zarftır. “Başa baş noktası”, “başa baş gelmek” gibi atasözü ve deyimlerde de kullanılabilir. Ancak ne şekilde ve nerede kullanılırsa kullanılsın ayrı olarak yazılması gerekir. Bu bağlamda "Başa baş bitişik mi yazılır? " sorusuna şu cevabı verebiliriz: Başa baş ifadesinin bitişik olarak yazılması yazım hatası olarak kabul edilmiştir. Dil bilgisi kurallarına göre bir kelimenin türü her ne olursa olsun ayrı şekilde yazılması bazı kurallara bağlıdır. Bu kuralların geçerli olduğu bazı durumlar şunlardır:

  • Yardımcı fiillerin (etmek, eylemek, olmak, edilmek, olunmak vb.) kullanıldığı kelimeler
  • Bir araya gelirken kelimelerin herhangi bir anlam bozulmasına uğramaması
  • Hayvan ya da bitki isimlerinin biriyle oluşan kelimeler
  • Herhangi bir ek almış olsa dahi tüm ikileme kelimeler ayrı yazılmalıdır.

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