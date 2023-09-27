Başa baş nasıl yazılır? Başa baş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım kuralları, kelimelerin yazılışlarında yapılabilecek hataların önüne geçmek için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu kurallara uyulmaması halinde yazım yanlışına düşülür. Özellikle farklı kelimelerin bir araya geldiği birleşik türdeki kelimelerde ya da yabancı kökenli olan kelimelerde sık olarak telaffuz ve yazım hataları yapılabilir. Yineleme ya da ikilemelerde de yazım hatası yapıldığı durumlar görülebilir.

Başa baş nasıl yazılır?

Türü zarf olan başa baş TDK’de iki farklı tanımı ile yer alır. Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesindeki Türkçe Sözlük’te bu kelime için eşit durumda, dengeli olarak, at başı, birine üstünlük sağlamadan gibi anlamlara gelen tanımlar yapılmıştır.Başa baş kelimesi bir ikileme olduğu için doğru şekilde yazımı ayrı olmalıdır. Türkçe yazım kurallarına göre ikileme olan kelimelerden biri ek alsa dahi ikilemeler ayrı olarak yazılmalıdır.

Başa baş ayrı mı yazılır?

Başa baş yazımı ayrı olması gereken bir zarftır. “Başa baş noktası”, “başa baş gelmek” gibi atasözü ve deyimlerde de kullanılabilir. Ancak ne şekilde ve nerede kullanılırsa kullanılsın ayrı olarak yazılması gerekir. Bu bağlamda "Başa baş bitişik mi yazılır? " sorusuna şu cevabı verebiliriz: Başa baş ifadesinin bitişik olarak yazılması yazım hatası olarak kabul edilmiştir. Dil bilgisi kurallarına göre bir kelimenin türü her ne olursa olsun ayrı şekilde yazılması bazı kurallara bağlıdır. Bu kuralların geçerli olduğu bazı durumlar şunlardır: