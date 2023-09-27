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Bazen nasıl yazılır? Bazen mi bağzen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.09.2023 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçedir. Türkçedeki bu zenginliğin nedeni yabancı ülkelerin dillerinden kelimeleri alması ve dağarcığına kabul ederek bu kelimeleri Türkçeleştirmesidir. Bir diğer neden ise bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi ve birden fazla eş anlamlı kelimeye sahip olmasıdır. Ancak bu zengin kelime dağarcığı bazı yazım hatalarına da neden olabilir.

Türkçede bazı kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Yabancı kökenli kelimeler, birleşik türde olan ve birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan kelimeler ya da telaffuzu yazıldığı gibi olmayan ya da halk arasında yanlış olarak telaffuz edilen kelimeler genel olarak yanlış yazılır. Yazım kuralları bu tür yazım hatalarının önüne geçebilmek için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu kurallara uyulduğu takdirde hata yapmak mümkün değildir.

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Bazen nasıl yazılır?

Arapça kökenli olan ve dilimize Arapça dilinden gelip zamanla değişip dönüşerek yerleşen bazen TDK'de (Türk Dil Kurumunda) yer alan bir kelimedir. Zarf türünde olan bu kelime için Türk Dil Kurumu tek bir tanım yapmıştır. Kurumun resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük sayfasında yer alan bu tanıma göre bazen, ara sıra anlamına gelen bir kelimedir.

Ara sıra kelimesi aynı zamanda bazen yerine cümle içinde de kullanılabilir çünkü bazen kelimesinin eş anlamlısı kabul edilir. Ayrıca kimi zaman, kimi kez, zaman zaman gibi ifadeler de cümle içinde bazen yerine kullanılabilir. Bu kelimenin doğru yazımı sık olarak karıştırılır. Ancak bazen yazımı TDK’de de yer aldığı gibi “bazen” şeklinde doğru kabul edilmiştir.

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Bazen mi bağzen mi?

Bazen doğru yazılışı “ğ” kullanılmadan olmalıdır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde bazı kişiler tarafından bu kelimenin telaffuzunda “ğ” kullanılabilir. Bağzen şeklindeki bu telaffuz doğru değildir. Telaffuz edilişine göre yazan kişiler söylerken olduğu gibi yazınca yazım hatası yapmış olurlar. Hem telaffuzların hem de yazılışların doğru olması için oluşturulmuş ve geliştirilmiş olan Türkçe telaffuz ve yazım kurallarına uyulduğu sürece kelimelerin söylenişlerinde ve yazımlarında herhangi bir hata yapılmasına gerek kalmaz.

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