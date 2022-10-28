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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladı

28.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, 39'uncu yaşına bastı. Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kutlayan Dizer, eşine "Mutlu yıllar aşk" sözleriyle seslendi.

2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. İlk kez baba olma sevincini yaşayan Tatlıtuğ, 39'uncu yaşına girdi.

"MUTLU YILLAR AŞK"

Ünlü oyuncu için sosyal medyada paylaşımda bulunan ilk isim ise eşi Başak Dizer oldu. Bir orman yolunda Tatlıtuğ'un scooter kullanırken çektiği videoyu yayınlayan Dizer, gönderisine "Mutlu yıllar aşk" notunu düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Başak Dizer'in videosuna; Duygu Sarışın, Burcu Kara, Filiz Akın ve Belçim Bilgin de yaptıkları yorumlarla Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladı.

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