Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladı

2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. İlk kez baba olma sevincini yaşayan Tatlıtuğ, 39'uncu yaşına girdi.

"MUTLU YILLAR AŞK"

Ünlü oyuncu için sosyal medyada paylaşımda bulunan ilk isim ise eşi Başak Dizer oldu. Bir orman yolunda Tatlıtuğ'un scooter kullanırken çektiği videoyu yayınlayan Dizer, gönderisine "Mutlu yıllar aşk" notunu düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Başak Dizer'in videosuna; Duygu Sarışın, Burcu Kara, Filiz Akın ve Belçim Bilgin de yaptıkları yorumlarla Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladı.

