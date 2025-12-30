Uzak Şehir ekibi Mardin'de mahsur kaldı! Ferit Kaya dalga geçti

Mardin’de etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları, bölgede çekimleri devam eden “Uzak Şehir” dizisinin oyuncularını da mağdur etti.

Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Sahra Şaş gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisi yılbaşı nedeniyle kısa bir ara verdi. Arayı fırsat bilen oyuncular İstanbul'a gelmek istedi. Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak'ın uçuşları iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

Uzak Şehir’in Demir’i Ferit Kaya ise daha önceden Mardin'den ayrılıp Paris'e gitmişti. Kaya sosyal medyadan paylaşım yaparak arkadaşlarıyla dalga geçti.

Oyuncu paylaşımına “Bütün ekip Mardin’de mahsur kalmışken Paris’teki ben” notunu ekledi.