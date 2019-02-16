Başak Sayan oyunculuğu bıraktı

"Yaprak Dökümü" dizisinden akıllarımızda kalan güzel oyuncu Başak Sayan, Instagram hesabından "Bu dünyada asıl bulunma nedenimin sadece yazmak olduğunu biliyorum artık" açıklaması ile oyunculuk kariyerine son verdiğini ve hayatına artık bir yazar olarak devam etmek istediğini bildirdi.

Sevenlerine ekranlara veda ettiğini hesabından belirten güzel oyuncu, "Beni asıl mutlu eden şeyin, bu dünyada asıl bulunma nedenimin sadece yazmak olduğunu biliyorum artık" diye başladığı açıklamasına şöyle devam etti:

"OYUNCULUĞU İSTEMİYORUM"

"Her insan bir nedenle gelir bu dünyaya. Ömrü boyunca bu nedeni arar durur ama aslında o neden o daha küçükken belli etmiştir kendini aslında. Çünkü geliş nedeni ona bahşedilen yetenekte gizlidir. Ancak insan içindeki sesi dinlemeyi çok geç öğrendiği için, onu dinlemek yerine içinde bulunduğu çevrenin en çok hoşuna gidecek şeyi arzulamaya başlar zamanla.

'EN BÜYÜK HAYALİM OYUNCULUKTU'

Çünkü onların gözüne güzel gelecek bir kimlik, bir 'ben' yaratmak ister. En büyük arzusu haline gelir 'olmak istediği kişi'. Bu dünyaya olmak için geldiği kişi ile olmak istediği kişi farklıdır çoğu zaman. Ve gerçeği zamanla anlar. Yaptığı hiçbir şey onu mutlu etmemeye başladığında, hiçbir şey başarma hissi vermediğinde içine döner ve sorar 'Ben neden buradayım?' diye.