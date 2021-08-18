Başak Traktör, Sakarya'da 100 kişiye istihdam sağlayacak

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Başak Traktör AŞ, İŞKUR'dan 100 kişilik iş gücü talebinde bulundu.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, Başak Traktör AŞ'nin aynı merkezde yeni yatırımlar yapmaya hazırlandığı, traktör imalatının yanında farklı sektörlere yönelik iş ve tarım makineleri imalatı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla tamamı ihraç edilecek ürünler yapmak için yeni fabrika inşaatına başlayan Başak Traktör'ün yenilenen ve büyütülen Saç İşleme ve Talaşlı İmalat Fabrikası'nda üretim yapmak için İŞKUR'dan 100 kişilik iş gücü talebinde bulunduğu ve şirketin, "gazaltı kaynakçısı" yetiştirip istihdam etmek için İŞKUR'la sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Traktör AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Tekin Koçak, fabrika içerisinde ayrı bir alanın yeni makine ve ekipmanların imalatı için ayrıldığını ifade etti.

Yeni tesiste imal edilecek makinaların önemli bir oranının ihraç edileceğini Koçak, "İmalat için İŞKUR'dan 100 kişilik iş gücü talep etmiş durumdayız. Aynı zamanda yapılan İŞKUR'un mesleki eğitim programı ile 100 kişiyi gazaltı kaynakçısı olarak yetiştirip, kalıcı olarak istihdam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koçak, iş öğrenerek meslek kazanmak ve kalıcı olarak istihdamda yer almak isteyen ilköğretim, lise, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu 18-40 yaş arası iş arayanların "gazaltı kaynakçılığı" kursuna dahil edilebileceklerini vurguladı.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Başak Traktör AŞ ile yapılan sözleşme gereği, şirketin ihtiyaç duyduğu "gazaltı kaynakçısı"nı birlikte yetiştireceklerini ve 6 aylık eğitim süresi boyunca kaynakçı adaylarına asgari ücret üzerinden ödemede bulunacaklarını belirtti.

Kaya, bu süreç içerisinde başarılı adaylara "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilmesinin yanında, Başak Traktör AŞ tarafından işe alım garantisi verildiğini kaydetti.

