Başakşehir, Arda Turan için kararını verdi: Galatasaray'a dönebilir

EURO 2016'daki prim krizi sürecinde araları bozulan Fatih Terim ile Arda Turan'ın Galatasaray - Başakşehir maçındaki görüntüleri karşılaşmaya damga vurmuştu.
Fatih Terim, maç sonu açıklamasında "Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de" diyerek buzların eridiğinin mesajını vermişti. Tüm bu yaşananların ardından gözler de devre arası transfer dönemine çevrildi.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'dan Arda Turan talebi gelmesi halinde Başakşehir bu transfer için zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
Haberde, Başakşehir cephesinin Arda için herhangi bir maddi talebi olmayacağı kaydedilirken, tecrübeli oyuncunun 2020'ye kadar sözleşmesinin olduğu Barcelona'nın da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.
Başakşehir'e Barcelona'dan 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Arda Turan, Turuncu-Lacivertliler'den aldığı yıllık 4 milyon Euro'luk ücretini sezon başında 2 milyon Euro'ya indirmişti.
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