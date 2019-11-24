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Başakşehir, Arda Turan için kararını verdi: Galatasaray'a dönebilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

Başakşehir - Galatasaray maçında Fatih Terim'in elini öpen ve eski hocasıyla aralarındaki buzları eriten Arda Turan devre arasında Galatasaray'a dönebilir. Başakşehir cephesinin de Arda Turan transferine onay vermeye hazır olduğu öğrenildi.

EURO 2016'daki prim krizi sürecinde araları bozulan Fatih Terim ile Arda Turan'ın Galatasaray - Başakşehir maçındaki görüntüleri karşılaşmaya damga vurmuştu.

Fatih Terim, maç sonu açıklamasında "Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de" diyerek buzların eridiğinin mesajını vermişti. Tüm bu yaşananların ardından gözler de devre arası transfer dönemine çevrildi.

TOP ARDA VE GALATASARAY'DA

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'dan Arda Turan talebi gelmesi halinde Başakşehir bu transfer için zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

Haberde, Başakşehir cephesinin Arda için herhangi bir maddi talebi olmayacağı kaydedilirken, tecrübeli oyuncunun 2020'ye kadar sözleşmesinin olduğu Barcelona'nın da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

SENELİK 2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Başakşehir'e Barcelona'dan 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Arda Turan, Turuncu-Lacivertliler'den aldığı yıllık 4 milyon Euro'luk ücretini sezon başında 2 milyon Euro'ya indirmişti.

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Luyindama için flaş karar!Luyindama için flaş karar!
Bomba iddia! ''Galatasaray'a transfer olabilir''Bomba iddia! ''Galatasaray'a transfer olabilir''
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Anahtar Kelimeler:
arda turan Galatasaray başakşehir

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
bunlarda şeref haysiyet mi var tabi döner..
arda turan galatasaraya gelse ne olur ? adam kaç senedir ilk 11 çıktığı maç yok nerdeyse. fatih terim oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağız dedi bu kişi arda turan olamaz. el öpme meselesine gelince kaç senedir karşı karşıya geliyorsunuz yeni mi aklına geldi bilerek yapılmış birşey fatih terimle arasında ki buzu eritmeden galatasarayla isminin anılmayacağını biliyordu artık samimiyetini fazlasıyla kaybetti
Arda nin pili bitti galatasaraya gelip ne yapacak terim alirsa buyuk hata yapar..
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