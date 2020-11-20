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Başakşehir Belediyesi İzmir’de çalışmalara katıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, İzmir depreminin ardından sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Başakşehir Belediyesi, İzmir depreminin ardından sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına katıldı. Aynı acıların yeniden yaşanmaması için yola çıkan ekipler, 382 binada çalışma gerçekleştirdi. Çalışma yapılan bölgede binalardan 5’inin orta hasarlı, 39’unun az hasarlı olduğu tespit edildi.
Başakşehir Belediyesi, 30 Ekim tarihinde İzmir’de yaşanan depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm belediyelerden talebi üzerine hasar tespit çalışmaları için hızlıca harekete geçti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, çalışmalara katılmak üzere 4 teknik personeli bölgeye gönderdi. Geçen yıl Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit eğitimlerine katılan Çağlar Fırat Vatan, Mert Kurkan, Yusuf Görgöz ve Süleyman Kanat, hasar tespit saha çalışmaları için görevlendirildi.

382 binada çalışma yapıldı
Başakşehir Belediyesi personeli, Karşıyaka ilçesi, Bahriye Üçok, Örnekköy ve Alaybey mahallelerinde toplam 382 yapıda hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Yapılardan 5’inin orta hasarlı, 39’unun az hasarlı olduğu tespit edildi. 338 binanın hasarsız olduğu belirtilen rapor, ekipler tarafından İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler İstanbul’a geri döndü.

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