Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapımında görev alan işçilerden mesaj

İSTANBUL (AA) - Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yapımında görev alan işçiler, sosyal paylaşım sitesi Youtube'da bir video mesajı paylaştı.

Rönesans Holding açıklamasına göre, 21 Mayıs’ta hizmete giren, 1 milyon metrekare üzerinde inşaat alanına ve dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin arkasındaki dev güç, 32 ayda tamamlanan hastaneye bugün gururla bakıyor. 10 bin kişinin çalıştığı hastanede başından itibaren görev alan işçilerden Saim Ormanoğlu, "Bu zor günlerde böylesine önemli eseri ülkemize kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin yapımında çalışan işçilerin duygularına tercüman olan Saim Ormanoğlu, şöyle devam etti:

"Kahraman sağlık çalışanlarını gördükten sonra, biz de bu süreçte yerimizi almamız gerektiğine inandık. Bugün bu esere gururla bakıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez, biz de çocuğumuz olmuş gibi heyecanlıyız. Diğer ülkeler ne ilaç ne hasta yatağı bulamazken biz böylesine büyük bir hastaneyi tamamladık. Gerçekten de çok önemli, gurur duyduğumuz bir eser ortaya çıktı."