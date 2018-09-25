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Başakşehir'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu takımla çalıştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 7. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, takımla birlikte çalıştı.

Başakşehir'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu takımla çalıştı

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli oyuncular, iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen idmanda 5'e 2 ve geniş alan çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Karim Hafez ve Alparslan Erdem ise bireysel çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Medipol Başakşehir arda turan emre belözoğlu

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