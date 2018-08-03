Başakşehir'de çifte ayrılık!

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sözleşmeli oyuncularımızdan Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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