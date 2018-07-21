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Başakşehir'de Tunay Torun ve Atabey Çiçek yolcu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Başakşehir, geçen sezon yeteri kadar verim alınamayan Tunay Torun için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Başakşehir ayrıca genç golcü Atabey Çiçek'i de kiralamayı planlıyor.

Başakşehir'de Tunay Torun ve Atabey Çiçek yolcu

Federasyona vereceği 28 kişilik kadro için iki oyuncuyla yolları ayırması gereken Başakşehir’de yolcular belli oldu.

Edinilen bilgiye göre geçen sezon yeteri kadar verim alınamayan Tunay Torun ve 1. Lig’den birçok takımdam teklifler alan Atabey Çiçek’e gelen kiralık teklifleri değerlendirmeye alınacak.

Başakşehir’de yeni bir transfer yapılması durumunda kadrodan yine 1 kişi daha kiralık olarak gönderilecek.

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Medipol Başakşehir tunay torun atabey çiçek

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