Başakşehir'de Tunay Torun ve Atabey Çiçek yolcu

Federasyona vereceği 28 kişilik kadro için iki oyuncuyla yolları ayırması gereken Başakşehir’de yolcular belli oldu.
Edinilen bilgiye göre geçen sezon yeteri kadar verim alınamayan Tunay Torun ve 1. Lig’den birçok takımdam teklifler alan Atabey Çiçek’e gelen kiralık teklifleri değerlendirmeye alınacak.
Başakşehir’de yeni bir transfer yapılması durumunda kadrodan yine 1 kişi daha kiralık olarak gönderilecek.
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