Başakşehir'den Kayserispor'a farklı tarife! Nuri Şahin gaza bastı

Başakşehir, ligde üst üste 4. galibiyetini alırken; Kayserispor üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıarslan dk. 84), Bennasser, Denswil, Carole (Mane dk. 62), Furkan Soyalp (Tuci dk. 70), Benes, Opoku, Mendes (Semih Güler dk. 62), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 46), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 81), Kemen, Harit (Brnic dk. 88), Shomurodov, Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Selke (Costa dk. 69)

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Selke (dk. 35 pen.), Ramazan Civelek (dk. 67 k.k.), Costa (dk. 86) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)

FORM GRAFİĞİ YÜKSELDİ!

Başakşehir, Süper Lig'deki son 6 maçında 16 puan topladı.

3-1 Kasımpaşa

1-1 Fenerbahçe

2-0 Samsunspor

5-1 Gaziantep FK

2-1 Karagümrük

3-0 Kayserispor

NURİ ŞAHİN: "MAÇI BAŞINDAN SONUNA KADAR HAK ETTİK"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kayserispor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, başından sonuna kadar hak ettikleri bir maç olduğunu ifade ederek, "Maçın başından sonun kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Kayseri deplasmanının ilk 20, 30 dakikası hem hava şartlarından hem de Kayserispor’un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyorduk. Ona da oyuncularım iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, iyi bir defans anlayışı sergileyen bir Başakşehir vardı. Kayserispor’a ligde başarılar diliyorum" dedi.

Maçın hakeminin sorulması üzerine Şahin, "Ben o işleri geçtim artık. Kazanan bir hocaya soruyorsunuz. Şu anda benim açıklama yapmam hiç kimseye bir faydası olmaz. Oyunu konuşalım" şeklinde cevap verdi.

KAYSERİSPOR HOCASI DJALOVIC AÇIKLADI!

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic: "Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz."Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır