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Başakşehir'den ligde kalma adımı: 10 kişiyle döndüler

29.04.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, 10 kişiyle 1-0'dan geri gelerek BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Başakşehir'den ligde kalma adımı: 10 kişiyle döndüler

Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.

BB Erzurumspor, 5. dakikada Emrah Başsan'ın frikikten attığı golle öne geçerken, Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor yakaladığı şansları değerlendiremedi ve Başakşehir 58. dakikada penaltıdan Chadli ve 85. dakikada Gulbrandsen'in attığı gollerle kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Başakşehir puanını 40 yaparak alt sıralardan az da olsa uzaklaştı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

EMRAH BAŞSAN CEZALI

Öte yandan son dönemde takımı hücumda sürükleyen isimlerden Emrah Başsan, 81. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir'in kalan maçları (40)
Ankaragücü
Sivasspor (D)
Kayserispor
Rizespor (D)

  • BB Erzurumspor'un kalan maçları (37)
    Fenerbahçe (D)
    Kasımpaşa
    Alanyaspor (D)

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

  2. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

  3. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.

  4. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

  5. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

  6. dakikada ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

  7. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

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Başakşehir
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