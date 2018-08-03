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Başakşehir’den resmi Emre Akbaba açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Başakşehir Futbol Kulübü, Alanyaspor’un futbolcusu Emre Akbaba’nın transferi ile alakalı internet sitesinden açıklamada bulundu.

Başakşehir’den resmi Emre Akbaba açıklaması

Başakşehir Futbol Kulübü, son günlerde transferi konuşulan Alanyaspor oyuncusu Emre Akbaba ile alakalı kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan 'Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir. Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz. Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.”

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