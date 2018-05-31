Başakşehir, Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ile yollarını ayırdı!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sözleşmeleri sona eren tecrübeli futbolcuları Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
Sezonu Osmanlıspor'da kiralık olarak tamamlayan 32 yaşındaki forvet Mehmet Batdal ve 2013 yılından itibaren sakatlıklar nedeniyle pek fazla oynama şansı bulamayan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Egemen Korkmaz, Ocak 2017'den bu yana İstanbul ekibinin kadrosunda yer alıyordu.
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