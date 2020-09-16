Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk
KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAF: AA
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