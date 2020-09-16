SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında yapılacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

18 EYLÜL CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 EYLÜL PAZAR

13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Son şampiyon Başakşehir'den anlamlı formaSon şampiyon Başakşehir'den anlamlı forma
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dev transfer! Nacer Chadli İstanbul'a geliyor
Dev transfer! Nacer Chadli İstanbul'a geliyor
Paranın da şampiyonu... 550 milyon kasada!
Paranın da şampiyonu... 550 milyon kasada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Buruk: Bu kadar erken mağlup olmak üzücü
Okan Buruk'tan mağlubiyet açıklaması
ÖZET | Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
Son şampiyon Başakşehir'den anlamlı forma
Son şampiyon Başakşehir'den anlamlı forma
Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaştı iddiası
Başakşehir gurbetçi yıldız ile anlaştı
Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiraladı
Başakşehir'den bir transfer daha
Başakşehir, Bastos’ta sona yaklaştı
Başakşehir'den F.Bahçe'ye transfer çalımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.