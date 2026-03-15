Başakşehir galibiyeti sonrası Uğurcan Çakır'dan maç sonu Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde etkili bir performans sergileyerek üç puanı hanesine yazdırırken maçın ardından kaleci Uğurcan Çakır karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadelenin başlangıcında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten tecrübeli file bekçisi, takımın ilerleyen dakikalarda ritmini bulduğunu söyledi.

"F.BAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNDEN SONRA..."

"İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum."

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

"Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız."