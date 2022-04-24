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Başakşehir, Hatayspor engelini çok rahat geçti

24.04.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Başakşehir, Hatayspor engelini çok rahat geçti

Son haftaların formsuz ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u kendi evinde ağırlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıda attığı gollerle beraber 3 puanı hanesine yazmayı başardı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Deniz Türüç'ün golü ile Medipol Başakşehir öne geçmeyi başardı. 77'de Mahmut Tekdemir ile fark ikiye çıkarken Deniz Türüç 87'de bir kez daha sahneye çıktı ve Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir haftayı 57 puanla 4. sırada tamamlarken, 5 haftadır kazanamayan Atakaş Hatayspor ise 49 puan ile 10. sırada kaldı.

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Hatayspor İstanbul Başakşehir
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