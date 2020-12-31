SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı

Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 31.12.2020 14:11 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelenen ve temmuz ayında tamamlanabilen sezonu şampiyon bitiren Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak tarihe geçti.

Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı

Medipol Başakşehir, 2020 yılında tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Sezonun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihi bir başarıya ulaştı. Turuncu-lacivertli takım, yılın ilk maçını geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı.

Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kırklarelispor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in yılın son maçında ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maç, 2-2 sona erdi.

2020 YILINDA 44 MAÇ

Medipol Başakşehir, 2020 yılında 44 resmi maça çıktı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 19 galibiyet, 16 yenilgi ve 9 beraberlik elde etti. Turuncu-lacivertliler, 31 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Bu maçlarda toplam 75 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 31 MAÇ

Medipol Başakşehir, 2020 yılında 31 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçların 15'ini kazanan turuncu-lacivertliler, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Ligde rakip fileleri 2020 yılında 54 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde 41 gol gördü.

AVRUPA'DA DA TARİHİ BAŞARI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupalarında da en büyük başarısını yakaladı. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başaran Medipol Başakşehir, Süper Lig şampiyonu olarak aynı yılda Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele etme hakkı kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşını sahasında uzatmalarda 4-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-0 kaybetti ve çeyrek final şansını kaçırdı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise istediği sonuçları alamadı. Türkiye Kupası'nda yıl içinde 3 maça çıkabilen Medipol Başakşehir, bir galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Geçen sezon son 16 turunda Kırklarelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, deplasmandaki golsüz beraberlikle kupaya veda etti.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise 5. turdan katıldığı Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Turgutluspor'u 7-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Okan Buruk'un ekibi, son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile eşleşti. 2020 yılındaki Türkiye Kupası maçlarında 8 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 1 gol gördü.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaretGöksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaret
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı
Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı
Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti
Webo için atılan tweet tarihe geçti
Göksel Gümüşdağ ve Mustafa Eröğüt'ten Skrtel'e ziyaret
Göksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaret
PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!
PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!
Martin Skrtel ameliyat edildi
Martin Skrtel ameliyat edildi
Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı
Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.