Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı

Medipol Başakşehir, 2020 yılında tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Sezonun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihi bir başarıya ulaştı. Turuncu-lacivertli takım, yılın ilk maçını geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı.

Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kırklarelispor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in yılın son maçında ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maç, 2-2 sona erdi.

2020 YILINDA 44 MAÇ

Medipol Başakşehir, 2020 yılında 44 resmi maça çıktı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 19 galibiyet, 16 yenilgi ve 9 beraberlik elde etti. Turuncu-lacivertliler, 31 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Bu maçlarda toplam 75 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 31 MAÇ

Medipol Başakşehir, 2020 yılında 31 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçların 15'ini kazanan turuncu-lacivertliler, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Ligde rakip fileleri 2020 yılında 54 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde 41 gol gördü.