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Galatasaray'da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, yalnızca aldığı farklı galibiyetle değil, yaşanan ilklerle de geceye damga vurdu.

El Chadaille Bitshiabu

El Chadaille Bitshiabu

FRA Fransa
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao...
Burak Kavuncu

Konyaspor deplasmanında 4-0'lık galibiyete uzanan Galatasaray'da üç farklı ilk yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeni isimleri, karşılaşmada attıkları goller ve aldıkları süreyle dikkat çekti.

BATRAKOV SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

Galatasaray da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao... 1

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında gol atan Aleksey Batrakov, ligdeki ilk golünü Konyaspor deplasmanında buldu. Rus futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydederek Süper Lig'deki gol hesabını açtı.

LEAO'DAN GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOL

Galatasaray da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao... 2

Sarı-kırmızılı ekipte gecenin bir diğer önemli gelişmesi Rafael Leao'nun gol sevinci yaşaması oldu. Konyaspor karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Leao, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

BİTSHİABU İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao... 3

Galatasaray'da karşılaşmanın bir diğer ilki El Chadaille Bitshiabu için yaşandı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan 21 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev aldı.

Bitshiabu, mücadelenin 69. dakikasında Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil olarak Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıktı.

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0 - 4
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor galatasaray Rafael Leao Aleksey Batrakov
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