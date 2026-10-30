Galatasaray'da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao...

Konyaspor deplasmanında 4-0'lık galibiyete uzanan Galatasaray'da üç farklı ilk yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeni isimleri, karşılaşmada attıkları goller ve aldıkları süreyle dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında gol atan Aleksey Batrakov, ligdeki ilk golünü Konyaspor deplasmanında buldu. Rus futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydederek Süper Lig'deki gol hesabını açtı.
Sarı-kırmızılı ekipte gecenin bir diğer önemli gelişmesi Rafael Leao'nun gol sevinci yaşaması oldu. Konyaspor karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Leao, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.
Galatasaray'da karşılaşmanın bir diğer ilki El Chadaille Bitshiabu için yaşandı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan 21 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev aldı.
Bitshiabu, mücadelenin 69. dakikasında Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil olarak Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıktı.
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