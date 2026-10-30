Galatasaray'da ilklerin gecesi! Batrakov, Bitshiabu ve leao...

Konyaspor deplasmanında 4-0'lık galibiyete uzanan Galatasaray'da üç farklı ilk yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeni isimleri, karşılaşmada attıkları goller ve aldıkları süreyle dikkat çekti.

BATRAKOV SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında gol atan Aleksey Batrakov, ligdeki ilk golünü Konyaspor deplasmanında buldu. Rus futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydederek Süper Lig'deki gol hesabını açtı.

LEAO'DAN GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOL

Sarı-kırmızılı ekipte gecenin bir diğer önemli gelişmesi Rafael Leao'nun gol sevinci yaşaması oldu. Konyaspor karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Leao, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

BİTSHİABU İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'da karşılaşmanın bir diğer ilki El Chadaille Bitshiabu için yaşandı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan 21 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev aldı.

Bitshiabu, mücadelenin 69. dakikasında Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil olarak Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıktı.