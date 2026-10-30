TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından verilen disiplin cezalarına ilişkin kararını açıkladı. Kurul, Abdülkerim Bardakcı hakkında uygulanan iki maçlık men cezasında değişikliğe gitmedi.
PFDK, derbi sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL para cezası vermişti. Fenerbahçeli Archie Brown ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.
Abdülkerim Bardakcı'nın cezasına yönelik itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, iki maçlık men cezasını onadı. Futbolcunun cezanın ertelenmesine ilişkin talebi de kabul edilmedi.
Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın ve Antrenörü Serhat Doğan'ın PFDK'nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/861 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Karar verilmiştir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüpten isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, saldırı; Serhat Doğan ise saldırı ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderilmişti.
Fenerbahçe cephesinde ise Archie Brown saldırı, Ahmet Ayar da talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edilen isimler arasında yer almıştı.
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