TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından verilen disiplin cezalarına ilişkin kararını açıkladı. Kurul, Abdülkerim Bardakcı hakkında uygulanan iki maçlık men cezasında değişikliğe gitmedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN CEZASI ONANDI

PFDK, derbi sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL para cezası vermişti. Fenerbahçeli Archie Brown ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

Abdülkerim Bardakcı'nın cezasına yönelik itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, iki maçlık men cezasını onadı. Futbolcunun cezanın ertelenmesine ilişkin talebi de kabul edilmedi.

İŞTE TFF'DEN DUYURULAN KARARLAR

Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın ve Antrenörü Serhat Doğan'ın PFDK'nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/861 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 67.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

DERBİ SONRASI İKİ KULÜPTEN SEVKLER YAPILMIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüpten isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, saldırı; Serhat Doğan ise saldırı ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderilmişti.

Fenerbahçe cephesinde ise Archie Brown saldırı, Ahmet Ayar da talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edilen isimler arasında yer almıştı.