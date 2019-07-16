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Başakşehir'in gözü Mehmet Topal'da

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. 31 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak isteyen turuncu-lacivertliler, olası bir transfer durumunda ise buradaki boşluğu Mehmet Topal ile doldurmayı düşünüyor.

Başakşehir'in gözü Mehmet Topal'da

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Medipol Başakşehir'de yönetim ve teknik ekip, bir yandan da kadro planlaması üstünde çalışıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu'yu renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin mevcut kadrosunda yer alan oyunculara da büyük ilgi var.

FENERBAHÇE'NİN MAHMUT ISRARI SÜRÜYOR
Hem Başakşehir'de hem de A Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Turuncu-lacivertliler, her ne kadar tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak istemese de 4-5 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli belirledi. Kulüp, sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da olası bir transferde Mahmut'un yerini kiminle dolduracağının hesaplarını yapıyor.

İLK ADAY TOPAL
Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in takımdan ayrılması halinde düşünülen ilk isim ise Mehmet Topal. Mukavelesi elinde olan 33 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis bedelinin ödenmeyecek olması da avantaj olarak görülüyor. Başakşehir teknik heyeti ve yönetim, Topal'ın tecrübesi de göz önüne alındığında orta sahada oluşabilecek boşluğu rahatlıkla doldurabileceği konusunda hemfikir. Ayrıca bu transfer için futbolcunun menajeri ile de ilk temaslar kurulduğu öğrenildi.

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mehmet topal başakşehir Fenerbahçe

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