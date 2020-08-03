Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Daniele Orsato yönetecek

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçı Daniele Orsato yönetecek.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
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