Başakşehir: Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa'ya kiralandı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş transfer bombasını patlattı!
Ali Koç'tan flaş UEFA açıklaması!
G.Saray bir transferi daha açıkladı!
G.Saray ikinci forveti KAP'a bildirdi!
Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!
Tahkim'den Skrtel'e indirim
Quaresma'ya şok ceza!
Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup
2018’de transfere 7,03 milyar dolar harcandı
Emre Güral ve Olcan Adın'da işlem tamam
Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı
Juventus kupaya veda etti
City bir gencini daha kaptırdı
Trabzon heyeti İsviçre'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum