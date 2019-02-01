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Başakşehir: Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa'ya kiralandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2019 20:41 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, kanat oyuncu Kerim Frei'ın sezon sonuna kadar Maccabi Haifa'ya kiralandığını açıkladı.

Başakşehir: Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa'ya kiralandı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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