Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübümüz, alt yapı oyuncularımızdan 2003 doğumlu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alt yapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerinin yeni evresinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/XrstuMf0SO — İstanbul Başakşehir Akademi (@ibfkAkademi) January 9, 2020



