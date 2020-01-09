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  4. Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 22:39 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir altyapısında yetişen Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladığını sosyal medyadan duyurdu.

Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.


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Futbol Medipol Başakşehir Metin Emre Karaal süperlig

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