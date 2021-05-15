Başakşehir sezonu galibiyetle tamamladı

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İki takımın da kadrosunda rotasyona giderek çıktığı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Başakşehir oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 6. ve 45. dakikalarda Aleksic kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından bu sezonu 48 puanla 12. sırada tamamladı. Sezonu Bülent Uygun yönetiminde tamamlayan Çaykur Rizespor ise Başakşehir mağlubiyetinin ardından ligi 48 puanla 13. sırada bitirdi.

Öte yandan Çaykur Rizesporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı. AK Parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak ve Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı aynı tişörtle izledi.

