Başakşehir-Sivasspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde ilk galibiyetlerini alarak şanssızlığı kırdıklarını söyledi.

Çalımbay, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta iyi bir performans gösterdiklerini aktaran Çalımbay, "Bizim açımızdan gerçekten iyi bir maç oldu. Belki de oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi. Çok iyi organize olduk. Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık." dedi.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik direktör, "Başakşehir, mükemmel bir kadroya sahip, hem Avrupa'da hem de ligde çok başarılı bir takım. Ona göre de dikkatle her türlü tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız söylediklerimizin hepsini de güzel şekilde yerine getirdi. İyi bir galibiyet aldık. Bundan önce talihsiz hem mağlubiyetler hem de beraberlikler almıştık. Bunu telafi ettik ama sadece bir maç kazandık. Artık bundan sonra daha iyi olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu maçı kazanmak bizim açımızdan çok çok önemliydi. Bir şeyi kırdık. Bütün amacımız hem Avrupa'da hem de ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, takımın önemli oyuncularından Max Gradel'in müsabakaya yedekler arasında başlamasıyla ilgili, "Gradel hemen hemen her maçımızda oynadı. Dinlenmesi gerekiyordu. Bugün mecbur kalmasaydım yine oyuna almayacaktım. Oynayacağımız çok maç var. Onda bir bıkkınlık veya yorgunluk olabilir diye dinlendirdim. Tam zamanında da oyuna aldık." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, taraftarların takıma sahip çıkması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Anadolu'da üst üste üç sene Avrupa'ya giden bir takım yok. Bu takım çok iyi şeyleri hak ediyor ama her sene de çok iyi oluyor diye bir şey yok. Bundan önceki seneler de aynıydık. Geçen sezon en erken biz başladık, en geç biz bitirdik. Bu takım çok başarılı. Bizden 9 oyuncu gitti. Bir takım her zaman iyi olmayabilir. Özellikle Sivas'taki taraftarları oyuncuların yuhalaması bence çok büyük yanlış. Sekizinci dakikadan itibaren oyuncuların yuhalanması doğru bir şey değil. Çok güzel şeyler yapmış bir takıma ne olursa olsun sahip çıkılması gerekiyor. Üç bin kişiye oynamak Sivasspor'a yakışmıyor. Buradaki seyirci gerçekten maçın başında sonuna kadar çok büyük bir destek verdiler. Sonra da oyuncularla beraber sevinci yaşadılar. Böyle olması gerekiyor. Biz ulusal basından uzağız. Orada olanları kimse görmüyor, duymuyor, etmiyor. Ne sıkıntılar yaşayarak bu maçları oynadığını kimse bilmiyor. İki günde bir, üç günde bir maç oynuyoruz. Bir de Sivasspor'un bütçesi, alacağı oyuncular belli. Hiçbir zaman biz kendi istediğimiz oyuncuyu alamayız. Sadece parasının yettiği oyuncuyu alırız. O bütçeye rağmen biz çok güzel şeyler yaptık. Bana göre taraftar kötü günde takımına sahip çıkar. Onların da bunu yaparak takımlarına sahip çıkması gerekiyor."

Sakatlanarak oyundan çıkan Fredrik Ulvestad'ın burnunda kırık olabileceğini belirten Rıza Çalımbay, "Hastaneye kaldırdılar. Serdar Gürler özür dilemek için yanımıza geldi. Kazara burnuna dizi gelmiş. Bundan dolayı sıkıntılı. Kırık olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

