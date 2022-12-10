BAŞAKŞEHİR WESTERLO MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ile Westerlo bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Mardan 2. Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Başakşehir Westerlo maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Başakşehir Westerlo maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başakşehir Westerlo maçı bugün saat 15:00'te başlayacak.
Başakşehir Westerlo maçının yayını yok.
Fenerbahçe - US Salernitana
16.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.
Galatasaray - Adana Demirspor
20.00 Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.
Trabzonspor - Kasımpaşa
18.00 Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.
Ankaragücü - Sivasspor
12.30 Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.
Konyaspor - Gaziantep FK
16.30 Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.