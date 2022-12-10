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BAŞAKŞEHİR WESTERLO MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Westerlo ile bugün kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden turuncu lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sporseverler internette, Başakşehir Westerlo maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Başakşehir Westerlo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR WESTERLO MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ile Westerlo bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Mardan 2. Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Başakşehir Westerlo maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Başakşehir Westerlo maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR WESTERLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Westerlo maçı bugün saat 15:00'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR WESTERLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Westerlo maçının yayını yok.

BUGÜN OYNANACAK DİĞER HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe - US Salernitana

16.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.

Galatasaray - Adana Demirspor

20.00 Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Trabzonspor - Kasımpaşa

18.00 Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Ankaragücü - Sivasspor

12.30 Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

Konyaspor - Gaziantep FK

16.30 Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

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