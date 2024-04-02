Başakşehir’de bombalı saldırıda hasar gören iş yerleri görüntülendi

Patlama anında aracını park ederken patlamayı duyan Alican Demir, "Ben aracımı park ederken patlama sesini duydum. Bu civarda son zamanlarda çok fazla bu tarz şeyler olmaya başladı" dedi.

Olay, gün gece saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Bahçeşehir Gölet mevkii diye adlandırılan noktada yabancı uyruklu kişilerin işletmesinde olan Hint Restaurantı önüne motosikletli 2 kişi tarafından atılan el bombasının verdiği tahribat ile restaurant ve çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. El bombasının atıldığı yer ve çevresi görüntülenirken olay anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi o anları anlattı.

“BEN ARACIMI PARK EDERKEN PATLAMA SESİNİ DUYDUM”

Patlama anında aracını park ederken patlamayı duyan Alican Demir, “Ben aracımı park ederken patlama sesini duydum. Ben bir inşaat falan sandım ardından siren sesleri geldi gidip bakmak istedik. Hemen polis geldi ve etrafı çevirdi. Bu civarda son zamanlarda çok fazla bu tarz şeyler olmaya başladı. Bu kadar yayanın dolaştığı bir yerde böyle olmaması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Yine mahallede yaşayan Kardelen Turan isimli kişi, “Haberi gördükten sonra buraya geldim ve gerçekten korkutucu bu şekilde olması. Ben sıklıkla geliyorum buraya bomba patlaması falan çok kötü ve korkutucu” şeklinde konuştu.





